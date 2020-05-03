Beşiktaş kalecisini buldu!
Gelecek sezon kalesini teslim edeceği kaliteli bir kaleci arayan Beşiktaş yönetimi, eski file bekçisi Fabri'yi gündeme aldı. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci için nabız yoklandığı ortaya çıktı.
Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için FIFA'ya başvuran Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Fabri'yi gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre, yöneticiler, Fulham'la temas kurarak 32 yaşındaki file bekçisinin transfer koşullarını sordu. Fabri'nin Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
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