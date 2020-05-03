03 Mayıs 2020, Pazar
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Beşiktaş kalecisini buldu!

Gelecek sezon kalesini teslim edeceği kaliteli bir kaleci arayan yönetimi, eski file bekçisi 'yi gündeme aldı. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ’a olan İspanyol kaleci için nabız yoklandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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BEŞİKTAŞ KALECİSİNİ BULDU!

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için 'ya başvuran Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlanan , 'yi gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'a olan İspanyol kaleci için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, yöneticiler, Fulham'la temas kurarak 32 yaşındaki file bekçisinin transfer koşullarını sordu. Fabri'nin Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

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