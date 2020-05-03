Transfer ateşini yaktılar! Eğer gerçekleşirse...

Corona virüs nedeniyle liglere ara verilse de takımlar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray, takımdan ayrılacak Mariano'nun yerine sağ beke Olympiacos'tan Omar Elabdellaoui takviyesini gerçekleştirmeyi planlarken Yunan ekibi de takımdan ayrılacak oyuncusunun boşluğunu Fenerbahçe'den Mauricio Isla ile doldurabilir.

Yunan basınından Sportime'ın iddiasına göre sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, Yunanistan ekibi Olympiacos'a önerildi.

MARİANO'NUN YERİNE ELABDALLAOUİ

Olympiacos, sağ bek pozisyonunda tecrübeli oyuncusu Omar Elabdellaoui'yi kadroda tutmak istiyor. Fakat sözleşmesi biten Elabdellaoui için kontratı biten Mariano ile yola devam etmemeyi düşünen Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilmekte. Yunan ekibinin, oyuncuyla anlaşmak istediği fakat henüz ücret konusunda anlaşma sağlanamadığı aktarılıyor.

Kontratı biten Norveçli sağ bek, ücret konusunda Olympiacos ile anlaşmaya varamamışken kendisine en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtiliyor. Yunan basınına göre Olympiacos, 800 bin Euro'nun üzerine çıkmadan Omar Elabdellaoui'yi kadroda tutma çabasında. Oyuncunun ise 1 milyon Euro düzeyinde bir yıllık ücret beklentisi var.

ELABDELLAOUİ'NİN YERİNE ISLA

Olympiacos, önceliği konumundaki Elabdellaoui'yi kaybetmesi durumunda Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya yönelebilir. Yunan kulübüne önerilen Şilili oyuncunun ismi; Parma, Boca Juniors ve River Plate gibi takımlarla da geçiyor.

Yunanistan ekibi, Elabdellaoui'yi kadroda tutamazsa Mauricio Isla transferine sıcak bakıyor fakat burada da Şilili oyuncunun Fenerbahçe'de aldığı ücrete göre ciddi bir indirime gitmesi bekleniyor.

ISLA'NIN YERİNE YENİ SAĞ BEK

Galatasaray ve Olympiacos'un sağ bek hamleleri, Fenerbahçe'de de bu pozisyon için bir sorun yaratabilir. Sezon sonu serbest kalacak Isla'ya 1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilen Fenerbahçe, Şilili oyuncunun takımdan ayrılması durumunda sağ bek arayışlarına başlayabilir.