Transfer ateşini yaktılar! Eğer gerçekleşirse...
Galatasaray, sağ bek transferinde rotayı Olympiacos'tan Omar Elabdellaoui'ye kırdı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Yunan ekibi de Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla için girişimlerini hızlandıracak.
Corona virüs nedeniyle liglere ara verilse de takımlar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray, takımdan ayrılacak Mariano'nun yerine sağ beke Olympiacos'tan Omar Elabdellaoui takviyesini gerçekleştirmeyi planlarken Yunan ekibi de takımdan ayrılacak oyuncusunun boşluğunu Fenerbahçe'den Mauricio Isla ile doldurabilir.
Yunan basınından Sportime'ın iddiasına göre sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, Yunanistan ekibi Olympiacos'a önerildi.
MARİANO'NUN YERİNE ELABDALLAOUİ
Olympiacos, sağ bek pozisyonunda tecrübeli oyuncusu Omar Elabdellaoui'yi kadroda tutmak istiyor. Fakat sözleşmesi biten Elabdellaoui için kontratı biten Mariano ile yola devam etmemeyi düşünen Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilmekte. Yunan ekibinin, oyuncuyla anlaşmak istediği fakat henüz ücret konusunda anlaşma sağlanamadığı aktarılıyor.
Kontratı biten Norveçli sağ bek, ücret konusunda Olympiacos ile anlaşmaya varamamışken kendisine en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtiliyor. Yunan basınına göre Olympiacos, 800 bin Euro'nun üzerine çıkmadan Omar Elabdellaoui'yi kadroda tutma çabasında. Oyuncunun ise 1 milyon Euro düzeyinde bir yıllık ücret beklentisi var.
ELABDELLAOUİ'NİN YERİNE ISLA
Olympiacos, önceliği konumundaki Elabdellaoui'yi kaybetmesi durumunda Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya yönelebilir. Yunan kulübüne önerilen Şilili oyuncunun ismi; Parma, Boca Juniors ve River Plate gibi takımlarla da geçiyor.
Yunanistan ekibi, Elabdellaoui'yi kadroda tutamazsa Mauricio Isla transferine sıcak bakıyor fakat burada da Şilili oyuncunun Fenerbahçe'de aldığı ücrete göre ciddi bir indirime gitmesi bekleniyor.
ISLA'NIN YERİNE YENİ SAĞ BEK
Galatasaray ve Olympiacos'un sağ bek hamleleri, Fenerbahçe'de de bu pozisyon için bir sorun yaratabilir. Sezon sonu serbest kalacak Isla'ya 1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilen Fenerbahçe, Şilili oyuncunun takımdan ayrılması durumunda sağ bek arayışlarına başlayabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Mesut Özil'den Kızılay'a bağış! 114 bin kişi faydalanacak
- Hugo Almeida'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''Beşiktaş başkanı beni kandırdı''
- Süper Lig ne zaman başlayacak?
- Beşiktaş kalecisini buldu!
- Genç golcüden Beşiktaş'a ret
- İstenmeyen adamken joker oldu! Yeni sözleşme...
- Arda Turan'dan SABAH canlı yayınında çarpıcı açıklamalar!
- Galatasaray'da zarar büyük!
- TFF, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
- Galatasaray'da çifte harekat! Terim isimlerini verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?