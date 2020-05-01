01 Mayıs 2020, Cuma
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İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek

'a mı dönecek? İspanyol basını, sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan Turan'ın yeniden Galatasaray'a döneceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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İSPANYOLLAR DUYURDU: TURAN GALATASARAY'A DÖNECEK
ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında 'a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle 'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.

Korona virüs sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.

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