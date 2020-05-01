İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
Arda Turan Galatasaray'a mı dönecek? İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Turan'ın yeniden Galatasaray'a döneceğini duyurdu.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan için bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.
Korona virüs sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.
Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.
Korona virüs sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.
Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.
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