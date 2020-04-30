30 Nisan 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da yeni hedef Emre Demir!

'e, genç oyuncularıyla damga vurdu. Bordo mavili takımın yeni hedefinde, 'un genç yıldızı Emre Demir var. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Demir, tekniği ile ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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TRABZONSPOR'DA YENİ HEDEF EMRE DEMİR!

Önümüzdeki sezondan itibaren kadronun yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen , çalışmalarını bu doğrultuda yapıyor.

BU SEZON TAM 11 LİG MAÇINDA GÖREV ALDI
döneminde takıma hem yıldız isimler katılacak hem de potansiyeli yüksek gençlerle önümüzdeki 5-6 yıl kurtarılacak. Daha önce Galatasaraylı (17), Bursasporlu (20) ve gurbetçi Rezan Çorlu (22) için aracılar vasıtasıyla temas kuran Bordo-Mavililer'in listesinde önemli bir yetenek daha var: Emre Demir. Geçmiş senelerde Barcelona'nın dahi dikkatini çeken 16 yaşındaki Emre, formasıyla bu sezon tam 11 lig maçında görev aldı.

LİGDE TARİHE GEÇTİ
Her iki kanat ve orta sahanın merkezinde 10 numara tarzında görev yapan başarılı futbolcu, tarihinin en genç gol atan futbolcusu olurken, ilk lig karşılaşmasına ise geçen sezon yani 15 yaşındayken çıkmıştı. 2022'ye kadar kontratı bulunan Emre için Kayserispor'un nabzı yoklanacak.

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