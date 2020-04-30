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Son dakika: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra ’nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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F.BAHÇE'DE FLAŞ GELİŞME! TARİH BELLİ OLDU

4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra 'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.

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