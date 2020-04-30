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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Kulübü Başkanı , ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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MUSTAFA CENGİZ HASTANEYE KALDIRILDI!
Kulübü Başkanı 'in 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 25 Aralık 1949 doğumlu Mustafa Cengiz'in, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldüğü ve ilk olarak koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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