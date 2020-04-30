30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta flaş gelişme! Borçlar ödendi

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Borçlar ödendi

Süper Lig'de koronavirüsü nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan 'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL’lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ GELİŞME! BORÇLAR ÖDENDİ

Süper Lig'de koronavirüsü nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan 'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL'lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.

Fanatik'in haberine göre; Başta yabancı oyucuların büyük sorun çıkardığı alacakları konusuna Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL'lik bir ödeme yaparak krize son noktayı koydu. Oyunculara olan yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki borcun üçte birini ödeyen Siyah-Beyazlı yönetim, özellikle yabancı oyuncuların 'borç yoktur' kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA