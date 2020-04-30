Beşiktaş'ta flaş gelişme! Borçlar ödendi
Süper Lig'de koronavirüsü nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan Beşiktaş'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL’lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.
Süper Lig'de koronavirüsü nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan Beşiktaş'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL'lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.
Fanatik'in haberine göre; Başta yabancı oyucuların büyük sorun çıkardığı alacakları konusuna Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL'lik bir ödeme yaparak krize son noktayı koydu. Oyunculara olan yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki borcun üçte birini ödeyen Siyah-Beyazlı yönetim, özellikle yabancı oyuncuların 'borç yoktur' kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.
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