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Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Kulübü Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, " Spor Kulübü Başkanı 'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı SON DAKİKA: GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ HASTANEYE KALDIRILDI

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