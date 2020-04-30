30 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta beklenmeyen gelişme! Tam 6 oyuncu birden...

Koronavirüs nedeniyle futbol gelirlerinden mahrum kalan , oyuncu maaşlarında indirim görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk görüşmelerden istediği sonucu alamadı. 6 oyuncu indirimi kabul etmezken, bu isimlerin kulübe maliyeti 12.5 milyon euro.

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BEŞİKTAŞ'TA BEKLENMEYEN GELİŞME! TAM 6 OYUNCU BİRDEN...

'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. yılda 3 milyon euro ile başı çekerken onu 2.2 milyon euro ile Ljajic, 2'şer milyon euro ile ve izliyor.

Diğer oyunculardan 1.8 milyon euro ve Roco yılda 1.5 milyon euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.

YASAL BİR DAYANAĞI YOK
FIFA'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco, yönetimin isteğine olumlu cevap vermedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.

Kaynak:Takvim

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