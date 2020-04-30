Fatih Terim'e büyük onur! İlk 100 arasında yer aldı
Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'e büyük onur. FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.
İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.
Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.
GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA
Guardiola'nın 5. Mourinho'nun 12. sırada olduğu listede, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 99. sırada yer aldı.
İşte sıralamadaki bazı isimler:
1-Alex Ferguson
2-Rinus Michels
3-Johan Cruyff
4-Bill Shankly
5-Pep Guardiola
6-Arrigo Sacchi
7-Matt Busby
8-Helenio Herrera
9-Ernst Happel
10-Valeriy Lobanovskyi
12-José Mourinho
18-Carlo Ancelotti
23-Arsene Wenger
29-Jurgen Klopp
36-Zinedine Zidane
39-Luiz Felipe Scolari
41-Rafa Benitez
43-Diego Simeone
57-Frank Rijkaard
99-Fatih Terim
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