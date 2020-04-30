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İspanya'dan önemli karar! Pazartesi başlıyor

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mart Pazartesi gününden itibaren sporculara Kovid-19 testleri yapılacak.

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İSPANYA'DAN ÖNEMLİ KARAR! PAZARTESİ BAŞLIYOR

Kültür ve bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), kulüplere gönderdiği genelgede, onayıyla 4 Mart'tan itibaren sporculara Kovid-19 tanı testlerinin yapılmaya başlanabilineceğini duyurdu.

İspanyol basını da 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) kulüplerin sporcularına, teknik heyetine ve diğer kulüp çalışanlarına 5-7 Mayıs tarihlerinde test yapmayı ve gelecek hafta önce küçük gruplar halinde, sonrasında toplu olarak antrenmanlara başlamayı planladığını yazdı.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da virüs kaynaklı ölümlerin ve yeni vakaların azalmaya devam etmesi halinde, La Liga'nın 28 Haziran'da kaldığı yerden başlaması ve kalan 11 maçın seyircisiz oynanması öngörülüyor.

Salgınla mücadelede beklenen ilerlemenin kaydedilememesi halinde La Liga'nın kaldığı 27. haftada sonlandırılması ve gelecek sezonun ağustos ayında seyircisiz başlaması olasılığı da bulunuyor.

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