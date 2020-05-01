01 Mayıs 2020, Cuma
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Trabzonspor'dan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkanı 'e bir destek de 'dan geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020
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TRABZONSPOR'DAN G.SARAY'A 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Kulübü Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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