Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 3 aydır...
Fenerbahçe'de yeni bir kriz daha. Geçtiğimiz sezondan yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan F.Bahçe, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi.
Liglerin durması, mali açıdan zor durumda olan kulüpleri iyice sıkıntıya soktu. Bankalar Birliği ile anlaşmayan Fenerbahçe ise bu problemi daha fazla hisseden kulüplerimizden biri. Zira UEFA'nın istediği borçsuzluk kağıdını almak için oyunculara yaklaşık 130 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.
Geçen yıldan yerlilere yaklaşık 60 milyon TL borcu olan Fenerbahçe yönetimi, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak için uğraşıyordu. Ancak UEFA'nın bu konuda kulüplere 2 aylık bir tolerans göstermesi ortamı yatıştırdı.
İNDİRİM İŞİ BİRAZ ZOR
Ancak Fenerbahçe'de problemler bitmek yerine daha da büyüdü. Zira geçen yılki futbolcu borçlarının üzerine yaklaşık 70 milyon TL daha eklendi. Zira bu yıldan sadece ocak maaşını hesaplara yatıran Fenerbahçe yönetimi Şubat, Mart ve Nisan ayları için ödeme yapmadı. Ancak bu kez ödeme yapılmayanlar sadece yerliler değil, yabancılar da var. 'Fener ol' kampanyasında maaşlarından kesinti yapılan oyuncuların son yaşanan gelişmelerden dolayı daha da huzursuz oldukları belirtildi. Bu yüzden futbolcular, pandemi nedeniyle gündemde olan ücret indirimine de sıcak bakmıyorlar.
Geçen yıldan yerlilere yaklaşık 60 milyon TL borcu olan Fenerbahçe yönetimi, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak için uğraşıyordu. Ancak UEFA'nın bu konuda kulüplere 2 aylık bir tolerans göstermesi ortamı yatıştırdı.
İNDİRİM İŞİ BİRAZ ZOR
Ancak Fenerbahçe'de problemler bitmek yerine daha da büyüdü. Zira geçen yılki futbolcu borçlarının üzerine yaklaşık 70 milyon TL daha eklendi. Zira bu yıldan sadece ocak maaşını hesaplara yatıran Fenerbahçe yönetimi Şubat, Mart ve Nisan ayları için ödeme yapmadı. Ancak bu kez ödeme yapılmayanlar sadece yerliler değil, yabancılar da var. 'Fener ol' kampanyasında maaşlarından kesinti yapılan oyuncuların son yaşanan gelişmelerden dolayı daha da huzursuz oldukları belirtildi. Bu yüzden futbolcular, pandemi nedeniyle gündemde olan ücret indirimine de sıcak bakmıyorlar.
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