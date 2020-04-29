29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Telsizspor Başkanı , corona virüsü testinin pozitif çıkmasın sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
FUTBOL DÜNYASINDAN ACI HABER! KORONA NEDENİYLE...

Telsiz Spor Kulübü Başkanı , Covid - 19 tedavisi gördüğü hastane de mücadeleye yenik düştü.

Kronik kalp ve şeker hastası olan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği bilgisi verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA