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Son dakika: Fransa'da ligler iptal edildi

Son dakika haberi... 17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Nihai karar önümüzdeki salı günü açıklanacak.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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FRANSA'DA LİGLER İPTAL EDİLDİ

17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Nihai karar önümüzdeki salı günü açıklanacak.

Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Dün yapılan toplantıda İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı. Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti. UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa'da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor.

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