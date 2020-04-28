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Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu!

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, yaz transfer döneminde Galatasaray forması giyecek. Başarılı oyuncunun sarı kırmızılı takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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GALATASARAY'DA GİYECEĞİ FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

Bu sezonki performansıyla 'e damga vuran Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Mert Hakan ile ilgili bu iddia, iki kulüp arasında bir çekişmenin yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Ancak 26 yaşındaki oyuncu ocak ayında söz kestiği ve prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'a henüz resmi olarak imza atmasa da o sözü gönülden verdiğini sergilediği tavırla açıkça ortaya koydu.

TERİM VE ALBAYRAK'LA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Sosyal medya hesabını ilk açtığında Mert Hakan; Ronaldo ve Galatasaray'ın resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum tepki görmesine neden olsa da buna rağmen G.Saray'ı takipten çıkmadı. Mert Hakan koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören teknik direktör ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı da unutmadı. Tecrübeli oyuncunun tedavileri sırasında Terim ve Albayrak'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve iki isimle de telefonla görüştüğü ifade edildi.

SELÇUK'UN 8 NUMARALI FORMASI ONA
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray ile el sıkışan Mert Hakan'ın sözleşme şartları da forma numarası da belli. Sezon sonunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılardan 7 milyon TL alacak. Mert Hakan Yandaş, ayrıca Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek. Bu sezon sonunda futbola veda etmesi beklenen ve sözleşmesi bitecek olan kaptan 'dan boşalacak olan 8 numaralı forma Mert Hakan Yandaş'a teslim edilecek.

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