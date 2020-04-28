Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu!
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, yaz transfer döneminde Galatasaray forması giyecek. Başarılı oyuncunun sarı kırmızılı takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.
Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Mert Hakan ile ilgili bu iddia, iki kulüp arasında bir çekişmenin yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Ancak 26 yaşındaki oyuncu ocak ayında söz kestiği ve prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'a henüz resmi olarak imza atmasa da o sözü gönülden verdiğini sergilediği tavırla açıkça ortaya koydu.
TERİM VE ALBAYRAK'LA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Sosyal medya hesabını ilk açtığında Mert Hakan; Ronaldo ve Galatasaray'ın resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum tepki görmesine neden olsa da buna rağmen G.Saray'ı takipten çıkmadı. Mert Hakan koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı da unutmadı. Tecrübeli oyuncunun tedavileri sırasında Terim ve Albayrak'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve iki isimle de telefonla görüştüğü ifade edildi.
SELÇUK'UN 8 NUMARALI FORMASI ONA
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray ile el sıkışan Mert Hakan'ın sözleşme şartları da forma numarası da belli. Sezon sonunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılardan 7 milyon TL alacak. Mert Hakan Yandaş, ayrıca Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek. Bu sezon sonunda futbola veda etmesi beklenen ve sözleşmesi bitecek olan kaptan Selçuk İnan'dan boşalacak olan 8 numaralı forma Mert Hakan Yandaş'a teslim edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan golcü operasyonu!
- Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklama: Talisca...
- Korkunç rakam! Koronavirüsün Süper Lig'e zararı...
- Inter'den Edinson Cavani'ye kanca!
- Yılmaz'dan flaş açıklama: Çin halkından özür dilerim
- Fransa'da ligler iptal edildi
- La Liga kulüplerine corona virüs darbesi!
- Boca Juniors Fernando Muslera'nın peşinde
- Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi
- Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama