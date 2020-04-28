Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt Galatasaray'ı açıkladı!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'a, bir mesaj da Erdoğan Yeşilyurt'tan... Sarı- Kırmızılı kulübün, Sivasspor'dan gözüne kestirdiği üçüncü oyuncu olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, TRTSpor'a yaptığı açıklamada, "Herkesin küçüklüğünden beri bir hedefi, hayali vardır. Bizde ise 3 büyüklerde oynamaktır" dedi.





Profesyonel bir oyuncu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu sene Sivasspor ile kontratım bitiyor. Bu sene forma şansı buldum ve ligde Galatasaray ve Beşiktaş'a gol attım. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sonuçta şu an Sivasspor'un oyuncusuyum ve yönetimle henüz konuşmadık" ifadelerini kullandı.