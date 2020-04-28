Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt Galatasaray'ı açıkladı!
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Sivasspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bitecek olan sözleşmesi ve olası transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'a, bir mesaj da Erdoğan Yeşilyurt'tan... Sarı- Kırmızılı kulübün, Sivasspor'dan gözüne kestirdiği üçüncü oyuncu olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, TRTSpor'a yaptığı açıklamada, "Herkesin küçüklüğünden beri bir hedefi, hayali vardır. Bizde ise 3 büyüklerde oynamaktır" dedi.
Profesyonel bir oyuncu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu sene Sivasspor ile kontratım bitiyor. Bu sene forma şansı buldum ve ligde Galatasaray ve Beşiktaş'a gol attım. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sonuçta şu an Sivasspor'un oyuncusuyum ve yönetimle henüz konuşmadık" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Sergen Yalçın'dan mesaj: Benimle görüşmeden...
- İşte Fenerbahçe'nin gizli hedefi!
- O ülkede küme düşme kaldırıldı!
- Beşiktaş'ın kalesine son aday Simon Sluga
- FIFA'dan tüküren futbolculara ceza önerisi
- İtalya Serie A için tarih belli oldu
- UEFA'dan federasyonlara maddi destek
- Fenerbahçe Bruma'nın peşinde! İşte tüm detaylar
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Bir talipli daha çıktı
- Ağaoğlu 'mutfak pasları'nda yemek yaptı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?