28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de yapılanma değişiyor! İşte yeni dönemin şifreleri

Gelecek sezon 'de futbol yapılanması büyük ölçüde değişecek. Altyapı ile A takım arasındaki koordinasyonu sağlamak için yeni bir departman kuracak. Bu birimin başına Mustafa Kaplan, ve ’ndan birinin getirilmesi planlanıyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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İŞTE FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıkaramayan, Merih Demiral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüplere kaptıran 'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor. Sarı lacivertli kulübün 'nin bir bölümüne, altyapı takımları için yaptırdığı bina önümüzdeki temmuz ayında hizmete açılacak. 5 yıldızlı otel konforuna sahip tesiste genç futbolcuların boş zamanlarını kaliteli biçimde değerlendirmeleri için kütüphane, hobi odaları, fitness salonu, yemek salonu ve odalar bulunuyor.

SERDAR DAYAT'A BİLDİRİLECEK
Sportif direktörlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başlayacak olan Fenerbahçe'de bundan böyle altyapıya daha büyük yatırım yapılacak. Kulüp bünyesindeki scout ekipleri ve Avrupa'da yetenek avına çıkacak. Tespit edilen genç futbolcular, Fenerbahçe Akademi Direktörü 'a bildirilerek çabucak altyapıya dahil edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca lira gelir kaybı yaşayan ve mali sorunları daha da artan sarı lacivertli yönetim, altyapıdan yetiştireceği oyuncularla çarkı döndürmeye çalışacak.

YENİ BİR DEPARTMAN KURULUYOR
Hürriyet'in haberine göre; Bugüne kadar altyapı ile A takım arasında gerçek anlamda koordineli bir çalışma yürütülemediği için yıldız adaylarının önünün kapalı olduğu konuşulan Fenerbahçe'de bu soruna çözüm bulmak amacıyla yeni bir departman kurulacağı da belirtildi. Bu oluşumun başına geçirilecek , Mustafa Kaplan veya gibi gençlerle çalışmayı bilen ve onların dilinden anlayan bir teknik adam, Samandıra ile Dereağzı arasında köprü görevi üstlenerek, genç yeteneklerin A takıma monte edilmesini sağlayacak.

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