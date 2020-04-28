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Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup’a mesaj: Benimle görüşmeden...

'ın devre arasında 'nın Feyenoord takımına kiraladığı Oğuzhan ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör ’ın, kariyerini Hollanda’da sürdürmek istediği iddia edilen Özyakup’a, “Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili plan yapma” dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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SERGEN YALÇIN'DAN MESAJ: BENİMLE GÖRÜŞMEDEN...

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan için kariyerini 'da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan 'ta teknik direktör , Oğuzhan Özyakup'a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen genç hocanın, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili plan yapma. Bu konuda da acele etme" dediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK
Fanatik'in haberine göre; Yalçın'dan gelen bu mesaj üzerine Oğuzhan'ın da mutlu olduğu kaydedildi. Hatırlanacağı üzere 27 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı formayla özellikle son iki sezonda gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Koronavirüs salgını sebebiyle Hollanda'da liglerin iptal olması nedeniyle Oğuzhan'ın yaz ayında Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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