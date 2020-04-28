28 Nisan 2020, Salı
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Arjantin'de koronavirüs nedeniyle küme düşme kaldırıldı

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi ve küme düşme Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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O ÜLKEDE KÜME DÜŞME KALDIRILDI!

Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.

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