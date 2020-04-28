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Galatasaray'dan golcü operasyonu!

, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan Florin Andone ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, 'ın İsviçreli golcüsü 'ye kancayı taktı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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GALATASARAY'DAN GOLCÜ OPERASYONU!

Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine 'da forma giyen 'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

KİRALAMAK İÇİN TEKLİF VERİLECEK
Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

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