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Inter'den Edinson Cavani'ye kanca!

'nın önde gelen ekiplerinden Inter, Saint-Germain'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Urguaylı forvet 'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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INTER'DEN EDİNSON CAVANİ'YE KANCA!

Serie A ekiplerinden Inter, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda Saint-Germain ile olan sözleşmesi bitecek olan Cavani için nabız yoklamaya başlayan İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu oyuncuya teklifte bulunması bekleniyor.

Paris Saint-Germain'de yıllık 12,5 milyon Euro alan yıldız forvet için kesenin ağzını açmayı planlayan Inter, bonservis bedeli ödemeyecek olmasından dolayı oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor. Ancak Inter'in teklif yapmaya hazırlandığı bu dönemde Paris Saint-Germain yönetimi, Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında kadroya Icardi'nin katılmasıyla ilk 11'den uzak kalan Cavani'nin kararı, gelecek olan tekliflerle şekillenecek. Şimdiye kadar Paris Saint-Germain formasıyla 301 maça çıkan Cavani, 200 gol atmayı başardı.

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