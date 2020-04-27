Sergen Yalçın golcü oyuncu hakkında kararını verdi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Vincent Aboubakar transferine onay geldi. Portekiz ekibi, sakatlık sorunları nedeniyle Aboubakar'ı elden çıkarmak isterken, Beşiktaş harekete geçti.
Beşiktaş, maddi sıkıntılar nedeniyle gelecek sezon forvet hattı için takviye düşünmese de Portekiz'den gelen haberler yönetimin iştahını açtı. Porto, 2018-19 döneminden bu yana yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelinde çok ciddi düşüş yaptı. Bir dönem Kamerunlu forvet için 50 milyon euro değer biçen Portekiz ekibi, bu rakamı ilk olarak 7, ardından 5 milyon euro'ya kadar indirdi. Beşiktaş yönetimi de bu fırsatı kullanmak için planlamalara başladı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Kadrosunda kiralık Cyle Larin dahil toplam 4 forveti (Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir) olan siyah-beyazlıların bu isimlerden bazılarını kiralık ya da bonservisiyle elden çıkarıp kaynak yaratma düşüncesinde olduğu bildirildi. Güven Yalçın'a Avrupa'dan teklifler gelmesi, Cyle Larin'in de Zulte Waregem'de önemli işler yapması bu planı güçlendiriyor. Yönetim buradan beklediği geliri elde edebilirse Portekiz temsilcisi ile masaya oturacak. Üstelik Vincent Aboubakar'ın kulübüyle sözleşmesinin 2021'de bitecek olması Beşiktaş'ın görüşmelerde elini daha da güçlendirebilir.
YALÇIN DA ONAY VERDİ
Yönetimin Vincent Aboubakar için böyle bir karar almasında en büyük etkenlerden biri tribünlerin kendisini çok sevmesi. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Abou'nun taraftarlarla arası çok iyiydi. Öte yandan yönetimin bu transfer için teknik direktör Sergen Yalçın'a da fikir sorduğu ve 47 yaşındaki çalıştırıcının da olumlu görüş bildirdiği gelen haberler arasında.
Kamerun asıllı golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaşta 2 sezon forma giydi. Toplamda 38 resmi mücadelede 2423 dakika süre alırken, bu periyotta 19 gol atıp, 4'te asist yaparak toplamda 23 gole direkt etki etmiş oldu.
Kaynak: Fotomaç
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