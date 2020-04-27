Anthony Nwakaeme'ye sürpriz talip!
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme için Al Ahli kulübü harekete geçti. 31 yaşındaki Nwakaeme için 10 milyon euro civarı bir bedel belirleneceği de iddialar arasına eklendi.
Trabzonspor'da son 2 sezondur asistleri ve golleriyle etkili olan Anthony Nwakaeme için sürpriz bir iddia öne çıktı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde; Al Ahli kulübünün Nijeryalı oyuncuyu takip ettiği savunuldu.
Suudi Arabistan ekibini çalıştıran Vladan Milojevic'in Nwakaeme'yi izlediği ve bu konuda olumlu not verdiği aktarıldı. Trabzonspor'la temasa geçmeyi düşünen Al Ahli'nin bonservisiyle beraber oyuncuyu satın almak istediği öne sürüldü.
31 yaşındaki Nwakaeme için 10 milyon euro civarı bir bedel belirleneceği de iddialar arasına eklendi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Nwakaeme, Nijeryalı futbolcular arasında en değerli oyuncular arasına girecek. Ayrıca 30 yaş üstü Nijeryalı yıldızlar arasında da en değerli oyuncu konumuna yükselecek.
Anthony Nwakaeme bu sezon 37 resmi maçta 13 gol atarken 11 de asist yapmıştı.
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