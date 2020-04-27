Formula 1'de Fransa Grand Prix'si corona virüs nedeniyle iptal edildi
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı yeni tip corona virüsü sebebiyle iptal edildi. Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.
Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.
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