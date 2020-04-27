Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'mutfak pasları'nda yemek yaptı
Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara verilirken, bordo mavililer 'mutfak pasları' etkinliği başlattı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girerek yemek yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Futbolcularla başlayan "mutfak pasları" etkinliğine Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Başkan Ağaoğlu'nun evinde yemek yaparken görüntüsü yer alıyor.
"Mutfak Pasları" başlığı ve "EvdeKal" etiketiyle paylaşılan videoda, başkan Ağaoğlu, kuru fasulye ve pilav hazırladı.
"TRABZONSPOR'U ÖZLEDİM"
Kendisine mutfak pasını atan Abdülkadir Ömür'e 'kardeşim' diye hitap eden Ağaoğlu, "Abdülkadir kardeşim pasını aldım çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda fazla yetenekli olmadığını biliyorum ancak futboldaki yeteneğin tüm dünyaya yetiyor. Özellikle annenin yemek konusunda çok yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Senin sakatlığın süresince seni ziyaret bahanesi ile gelip annenin hazırladığı o nefis yemekleri yemek gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.
Ağaoğlu, özellikle yabancı oyuncuların kendi geleneksel yemeklerini yaptıklarını, bunu da hep birlikte izlediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Pas bana geldiğine göre Türk'ün milli yemeği olan kuru fasulye ve pilav. Millilik unvanını nereden alıyor. Pazar günleri gemilerin öğle yemeklerinde vazgeçilmezidir. Dünyanın neresinde, hangi limanında olursa olsun bir Türk gemisine gittiğinizde pazar günü mutlaka öğle yemeğinde kuru fasulye ve pilav vardır. Yanında turşu ve cacık vardır. Bir de ekmek yapacağım. Fırıncılık benim dede mesleğidir."
Karantina bittiğinde ilk iş olarak uçakla Trabzon'a gideceğini belirten Ağaoğlu, "Uçaktan iner inmez doğru moloza gidip önce bir kıymalı yiyeceğim ve sonrasında ise tesislere geçeceğim. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız, başarılı şekilde performansımızı devam ettireceğiz ve hayal etmiş olduğumuz noktada bitireceğiz. Trabzon'u ve Trabzonspor'u, futbolu 'çok özledim." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Ancak şu 4 haftada dünya üzerindeki çok az sayıdaki ülke ile kıyaslanacak bir şekilde kontrollü olarak bu fırtınanın içinden rahatlıkla çıkacağımız görüntüsü oluştu. Bunu tamamen Sayın Sağlık Bakanımızın söylediği gibi evde kalmaya, izolasyona ve sosyal mesafeyi korumaya ve hijyene borçluyuz. Mecbur kalmadıkça evden çıkma. Mecbur kaldığımız takdirde sosyal mesafeyi kullanalım. İnşallah iki bayramı bir arada yapalım." şeklinde konuştu.
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