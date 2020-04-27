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FIFA'dan devrim gibi yenilik! Oyuncu değişikliği hakkı 5'e çıksın

Uluslararası Federasyonları Birliği (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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FIFA'DAN DEVRİM GİBİ YENİLİK!

, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu.

Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak.

Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.

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