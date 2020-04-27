27 Nisan 2020, Pazartesi
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Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi , İngiltere ekiplerinden 'ın transfer listesine girdi. Menajer 'in, başarılı kaleciyi transfer etmek için yüksek bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020
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ALTAY BAYINDIR'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere ekiplerinden 'ın menajeri , Fenerbahçe'nin genç kalecisi 'ı transfer etmek istiyor.

YorkshireLive'ın haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.

TRANSFER İÇİN YÜKSEK BONSERVİS ŞARTI
Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.

Sheffield United'da Dean Henderson'ın durumunun ve önümüzdeki sezonun transfer bütçesinin belirleyici olacağı aktarılırken transfer ihtimali de 9/10 şeklinde oranlandı.

SELAHATTİN BAKİ DETAYI
Transferde Sheffield United'ın Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile olan yakın ilişkilerinin avantaj sağlayabileceği ve transferin bu görüşmeler sayesinde bitirilebileceği de aktarıldı. Selahattin Baki, Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce İngiliz kulübünün yönetiminde görev almıştı.

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