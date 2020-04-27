Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın transfer listesine girdi. Menajer Chris Wilder'in, başarılı kaleciyi transfer etmek için yüksek bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.
YorkshireLive'ın haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.
TRANSFER İÇİN YÜKSEK BONSERVİS ŞARTI
Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.
Sheffield United'da Dean Henderson'ın durumunun ve önümüzdeki sezonun transfer bütçesinin belirleyici olacağı aktarılırken transfer ihtimali de 9/10 şeklinde oranlandı.
SELAHATTİN BAKİ DETAYI
Transferde Sheffield United'ın Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile olan yakın ilişkilerinin avantaj sağlayabileceği ve transferin bu görüşmeler sayesinde bitirilebileceği de aktarıldı. Selahattin Baki, Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce İngiliz kulübünün yönetiminde görev almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Formula 1'e corona virüs darbesi!
- FIFA'dan devrim gibi yenilik!
- Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen...
- Beşiktaş'ın kalesine son aday Simon Sluga
- İtalya Serie A için tarih belli oldu
- Sergen Yalçın golcü oyuncu hakkında kararını verdi
- Beşiktaş son teklifini yapacak! Eğer kabul etmezse...
- Anthony Nwakaeme'ye sürpriz talip!
- F.Bahçe Galatasaray'ın eski golcüsünü getiriyor
- F.Bahçe'nin istediği oyuncunun transferine büyük engel çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?