Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

YorkshireLive'ın haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.

TRANSFER İÇİN YÜKSEK BONSERVİS ŞARTI

Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.

Sheffield United'da Dean Henderson'ın durumunun ve önümüzdeki sezonun transfer bütçesinin belirleyici olacağı aktarılırken transfer ihtimali de 9/10 şeklinde oranlandı.

SELAHATTİN BAKİ DETAYI

Transferde Sheffield United'ın Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile olan yakın ilişkilerinin avantaj sağlayabileceği ve transferin bu görüşmeler sayesinde bitirilebileceği de aktarıldı. Selahattin Baki, Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce İngiliz kulübünün yönetiminde görev almıştı.