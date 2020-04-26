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Galatasaray'da transfer bombası patlıyor! Milli futbolcu Enes Ünal...

Son dakika spor haberi; 'da flaş gelişmesi... İspanyol basını sarı kırmızılıların milli golcü 'a talip olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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ASLAN BOMBAYI PATLATIYOR! MİLLİ FUTBOLCUYLA...

'da son dakika girişimi... Gelecek sezonun çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen genç golcüye talip oldu. Grada3.com adlı internet sitesi, Deportivo'yu kaynak göstererek yaptığı haberde, "Galatasaray Enes Ünal'ı istiyor" dedi! İşte detaylar...

İspanyol basınında konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Galatasaray, Enes Ünal'ı istiyor!

'ya göre Enes Ünal'ın geleceği 'da devam edecek gibi görünmüyor. Galatasaray, Villareal'den kiralanan ve Valladolid'de kötü şöhrete sahip olan Türk golcüyü kadrosına dahil etmek için yakından ilgileniyor. Aslında Valladolid, Enes Ünal'a güvenmek istiyor ve onunla yola devam etmeye çalışıyordu. Ancak, kulübünün teması, bu niyeti yok etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Enes Ünal'ı istiyor. Golcü futbolcu, alt yaş kategorilerine bakıldığında, milli takım performansı dahil olmak üzere 'mükemmel' olarak tabir edilen bir oyuncu. Şimdi onu Galatasaray istiyor ve bu transfer hakkkında müzakere etmek için Villareal ile temaslar kurulmaya başlandı. Görünen tek şey şu ki, Enes Ünal'ın Villareal seviyesinde olmadığı. Bunun yanı sıra, kulübe ekstra bir gelir getireceği düşünülüyor.

Villareal, 2017'de 'den, geleceğe yönelik bir transfer olarak 14 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak Levante ve Valladolid'e kiralanmasına rağmen kendi kulübünde şüpheci yaklaşıldı. Beklenen seviyeye ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık. Bu nedenle Galatasaray belli bir miktar teklifle gelirse, kulüple ilişiği sona erecek."

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