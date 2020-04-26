Galatasaray'da transfer bombası patlıyor! Milli futbolcu Enes Ünal...

Galatasaray'da son dakika Enes Ünal girişimi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen genç golcüye talip oldu. Grada3.com adlı internet sitesi, El Mundo Deportivo'yu kaynak göstererek yaptığı haberde, "Galatasaray Enes Ünal'ı istiyor" dedi! İşte detaylar...

İspanyol basınında konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Galatasaray, Enes Ünal'ı istiyor!

Mundo Deportivo'ya göre Enes Ünal'ın geleceği İspanya'da devam edecek gibi görünmüyor. Galatasaray, Villareal'den kiralanan ve Valladolid'de kötü şöhrete sahip olan Türk golcüyü kadrosına dahil etmek için yakından ilgileniyor. Aslında Valladolid, Enes Ünal'a güvenmek istiyor ve onunla yola devam etmeye çalışıyordu. Ancak, İstanbul kulübünün teması, bu niyeti yok etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Enes Ünal'ı istiyor. Golcü futbolcu, alt yaş kategorilerine bakıldığında, milli takım performansı dahil olmak üzere 'mükemmel' olarak tabir edilen bir oyuncu. Şimdi onu Galatasaray istiyor ve bu transfer hakkkında müzakere etmek için Villareal ile temaslar kurulmaya başlandı. Görünen tek şey şu ki, Enes Ünal'ın Villareal seviyesinde olmadığı. Bunun yanı sıra, kulübe ekstra bir gelir getireceği düşünülüyor.

Villareal, 2017'de Manchester City'den, geleceğe yönelik bir transfer olarak 14 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak Levante ve Valladolid'e kiralanmasına rağmen kendi kulübünde şüpheci yaklaşıldı. Beklenen seviyeye ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık. Bu nedenle Galatasaray belli bir miktar teklifle gelirse, kulüple ilişiği sona erecek."