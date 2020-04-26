Brezilyalı unutulmaz golcü Ronaldo'dan flaş koronavirüs açıklaması

La Liga ekibi Valladolid takımının %51'lik hissesini satın alan ve kulübün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane Ronaldo, koronavirüs sebebiyle takımının internet sitesinden bir mektup yayınladı.

Kariyerinde birçok büyük sakatlık yaşayan yıldız, kendisine artık yürüyemeyeceğinin söylendiğini ancak daha güçlü geri döndüğünü belirtirken, insanların da bu felaketten güçlenerek döneceğine inandığını söyledi.

"BU FELAKETTEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Ronaldo mektubunda, "Fiziksel bir felaket bizi ayırdı. Bizi şu anda birleştirecek tek şey empati… Kolektif ruh, sorumluluk ve insanlık… Evlerimizde sevdiklerimizle birlikteyiz. Hiç tanımadığımız insanlar ile aynı duyguları yaşıyoruz. Pek çok farklı şekilde birbirimize destek oluyoruz. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bana sakatlandığımda bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti. Ben daha güçlü döndüm. Biz de bu felaketten daha güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.