Brezilyalı unutulmaz golcü Ronaldo'dan flaş koronavirüs açıklaması
Dünyayı etkisi altına alan ve 3 milyondan fazla kişiye buluşan yeni tip koronavirüsle ilgili flaş açıklama... Brezilyalı efsane golcü Ronaldo, korona ilgili yayınladığı mektupta süreci futbol yaşamındaki sakatlıklara benzetti ve "Bana sakatlandığımda bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti. Ben daha güçlü döndüm. Biz de bu felaketten daha güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.
La Liga ekibi Valladolid takımının %51'lik hissesini satın alan ve kulübün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane Ronaldo, koronavirüs sebebiyle takımının internet sitesinden bir mektup yayınladı.
Kariyerinde birçok büyük sakatlık yaşayan yıldız, kendisine artık yürüyemeyeceğinin söylendiğini ancak daha güçlü geri döndüğünü belirtirken, insanların da bu felaketten güçlenerek döneceğine inandığını söyledi.
"BU FELAKETTEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"
Ronaldo mektubunda, "Fiziksel bir felaket bizi ayırdı. Bizi şu anda birleştirecek tek şey empati… Kolektif ruh, sorumluluk ve insanlık… Evlerimizde sevdiklerimizle birlikteyiz. Hiç tanımadığımız insanlar ile aynı duyguları yaşıyoruz. Pek çok farklı şekilde birbirimize destek oluyoruz. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bana sakatlandığımda bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti. Ben daha güçlü döndüm. Biz de bu felaketten daha güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan gelişmesi!
- Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması
- Galatasaray'da kritik tarih 8 Mayıs
- Terim'den yönetime net mesaj: Gomis'ten sonra onu da getirin
- Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara tesis müjdesi
- Ajax Ryan Babel kararını verdi
- Aslan bombayı patlatıyor! Milli futbolcuyla...
- NBA takımlarından flaş karar! Tesislerini açacaklar
- Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme...
- Belarus Premier Lig'de bugün 3 maç oynanacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...