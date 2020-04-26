26 Nisan 2020, Pazar
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NBA takımlarından flaş karar! Tesislerini açacaklar

Amerikan 'nde () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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NBA TAKIMLARINDAN FLAŞ KARAR! TESİSLERİNİ AÇACAKLAR

'in internet sitesinde yer alan haberde, salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan veya kısıtlamaları gevşeten eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verileceği belirtildi.

Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Şu ana kadar NBA'de takımları bulunan Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. İlerleyen günlerde Florida'nın da kısıtlamaları gevşeten eyaletler arasına girmesi bekleniyor.

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