Süper Lig'de maçlar başlıyor! Tarih verildi
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar yeniden başlıyor. Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı ligde kalan son 8 karşılaşmanın tamamlanacağını söyledi ve o maçların oynanacağı tarihi duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve FIFA, UEFA Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TARHİ BELLİ OLDU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti.
Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.
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