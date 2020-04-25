25 Nisan 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de maçlar başlıyor! Tarih verildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'de maçlar yeniden başlıyor. Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Başkanvekili ligde kalan son 8 karşılaşmanın tamamlanacağını söyledi ve o maçların oynanacağı tarihi duyurdu.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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SÜPER LİG'DE MAÇLAR BAŞLIYOR! TARİH VERİLDİ

Başkanvekili ve , Dış İlişkiler Sorumlusu , özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TARHİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti.

Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.

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