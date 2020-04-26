Beşiktaş aradığını Fransa'da buldu!
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Lorient forması giyen ve özellikleriyle Mathieu Valbuena'ya benzetilen Jimmy Cabot'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kontratı biten oyunculara yönelmeye devam ediyor.
France Football'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde oyuncu özellikleriyle Mathieu Valbuena'ya benzetilen 1.64 boyundaki Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Fransa Ligue 1 takımı da ilgileniyor.
Bu sezonki istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu olan Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan, en istekli takım olduğu belirtiliyor.
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