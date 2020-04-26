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Beşiktaş aradığını Fransa'da buldu!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren 'ın Lorient forması giyen ve özellikleriyle 'ya benzetilen 'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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BEŞİKTAŞ ARADIĞINI FRANSA'DA BULDU!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , kontratı biten oyunculara yönelmeye devam ediyor.

France Football'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde oyuncu özellikleriyle 'ya benzetilen 1.64 boyundaki Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Ligue 1 takımı da ilgileniyor.

Bu sezonki istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu olan Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan, en istekli takım olduğu belirtiliyor.

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