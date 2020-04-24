Almanya'dan ilginç teklif! Maskeyle oynasınlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) müsabakaların futbolcuların maske takarak oynanması olasılığının incelediği bildirildi.
Spiegel dergisinde yer alan haberde, Almanya Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Dairesinin, Alman Kulüpler Birliği (DFL) tarafından Bundesliga'nın yeniden başlaması konusundaki sağlık ve hijyen tasarısına ilişkin 3 sayfalık bir yazı hazırladığı belirtildi.
Yazıda Bundesliga'daki maçların başlamasına olanak sağlanması için yapılan öneriler arasında sahada bulunan futbolcuların ve hakemlerin ağız ve burun bölümünü kapatmak için tıbbi maske takmaları istenildiği aktarılan haberde, maskelerin kayması durumunda karşılaşmanın hemen durdurulması gerektiği ifade edildi.
Haberde, maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada karşılaşmanın kısa süreli durdurulması istendiği kaydedildi.
İKİNCİ ÖNERİ FUTBOLCULARLA TEMASTA OLAN HERKESİ KARANTİNAYA ALMAK
Bundesliga'daki maçların yeniden başlaması için İş Güvenliği Dairesi tarafından yapılan diğer önerinin ise futbolcularla temasta olacak herkesin karantinaya alınması olduğu aktarılan haberde, futbolcular, teknik direktörler, sağlık elemanları ve futbolcularla doğrudan temasta bulunacak diğer kişilerin büyük bir otele yerleştirilmesi önerildi.
Haberde ayrıca, oyuncuların normal mücadele dışında gol sevinci gibi durumlarda sosyal temas kuralına uyulmasının istendiği, buna uyulmaması durumunda hakem tarafından uyarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
HENÜZ BAKANA SUNULMADI
Almanya Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, böyle bir yazının bulunduğunu, ancak bunun çalışma düzeyinde bir tasarı olduğunu ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'e henüz sunulmadığı ifade edildi.
Almanya'da 1. ve 2. futbol ligleri Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmış durumda.
DFL Başkanı Christian Seibert, dün düzenlediği basın toplantısında kulüpler olarak liglerin başlaması için hazırlıklı olduklarını, ancak liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin Alman hükümeti ve eyalet başbakanlarının vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Seibert, maçların başlaması hususunda bir dizi kurallar içeren sağlık ve hijyen tasarısının DFL tarafından hazırlandığını açıklamıştı.
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