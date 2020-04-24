24 Nisan 2020, Cuma
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Mesut Özil'in Ramazan ayı paylaşımları büyük beğeni topladı

'in Türk asıllı Alman oyuncusu 'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı Ramazan ayı paylaşımları, büyük beğeni topladı. Özil, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini diledi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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ÖZİL'İN RAMAZAN AYI PAYLAŞIMLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

ekiplerinden forması giyen , Ramazan ayı nedeniyle Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu paylaşımlarında, İslam dünyasının Ramazan ayını kutlayan yıldız futbolcu, ''Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır.'' ifadelerini kullandı.

''RAMAZAN-I ŞERİF'İN KALPLERİMİZE TESELLİ OLMASINI DİLİYORUM''
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlere de değinen Mesut Özil, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

''Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan.''

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