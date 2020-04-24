Fenerbahçe'ye ikinci Aleksandar Kolarov şoku!

Sarı-lacivertli camianın uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldızı 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında yeniden listeye alan yönetimin planı; salgının büyüttüğü ekonomik kriz nedeniyle sekteye uğradı.

YÖNETİMİN KOLAROV PLANI TUTMADI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe sezon başı transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak alamadığı Aleksandar Kolarov'u yeni sezon kadrosuna dahil etmek istiyordu.Yaz ayında İstanbul'a kadar gelen Sırp futbolcu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmıştı. Kolarov'un bonservis bedeli olmadan ayrılması üzerine plan yapan yönetim burada yanıldı.

MAAŞTAN İNDİRİM İSTENİNCE TRANSFER TIKANDI

Ardından Roma'yı ikna süreci başladı.Belli bir bonserviste anlaşılsa da bu sefer 34 yaşındaki oyuncudan indirim istenince transfer tıkandı.Bu transferin olmayışı belki de şampiyonluğa sebep oldu.Sol bek olmadan oynadılar.

İKİNCİ SOL BEK HAREKATI

Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı.Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.

BU SEFER DE ARAYA VİRÜS GİRDİ

Deneyimli savunmacının teknik özelliklerinin yanı sıra taraftarın da bu transferi istemesi yönetim için önemliydi. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntı doğal olarak Fenerbahçe'yi de etkiledi. Maaşlar ve bütçelerde kısıntıya gidilme planları yapıldı. Bu yüzden de Kolarov transferi ikinci kez sekteye uğradı.

KOLAROV YİNE OLMADI...

Başarılı sol bek için ödenmesi gereken bonservisin haricinde Roma'dan aldığı yüksek ücreti sarı-lacivertli takımın karşılaması mümkün olmadığı için alternatif isimlere yönelik çalışma başladı.