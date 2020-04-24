2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi.
EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.
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