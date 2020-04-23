23 Nisan 2020, Perşembe
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Süper Lig için flaş iddia! Katar talip oldu

Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen için, çeşitli alternatifler devrede. İzole ortam oluşturularak karşılaşmaların ’da tamamlanması gündeme gelirken,  da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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SÜPER LİG İÇİN FLAŞ İDDİA! KATAR TALİP OLDU

'in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. İzole ortam oluşturularak karşılaşmaların 'da tamamlanması gündeme gelirken, da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ
Fanatik'in haberine göre; 2022 'na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi. Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi. Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği öğrenilirken, ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

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