23 Nisan 2020, Perşembe
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Futbolun kaderi belli olacak! UEFA'da kritik toplantı

futbolda izlenecek olan yol haritasına bugün karar verecek. Başkan Ceferin ve yönetim kurulu video-konferans yönetimiyle toplanacak ve 2019/2020 sezonuyla ilgili net kararlar alacak.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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FUTBOLUN KADERİ BELLİ OLACAK! UEFA'DA KRİTİK TOPLANTI

'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapılacak ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alınacak.

Daha önce buna benzer şekilde yapılan bir toplantıdan EURO 2020'nin ertelenmesi kararı çıkmıştı. Bu toplantıdan da bazı ligler ve kulüpler için önemli kararlar çıkması bekleniyor.

İlk konuşulacak konu ve gelecek sezon için katılım şartları olacak.

TAKIMLAR İSTANBUL'A NASIL GELECEK?
Burada 29 Ağustos'ta 'da oynatılması beklenen Şampiyonlar Ligi finali de tartışılacak. Takımların İstanbul'a nasıl geleceği konusu 1. madde. Tarihin ya da şehrin değişmesi söz konusu değil. UEFA kesinlikle Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi maçlarını oynatıp 2019/2020 sezonunu tamamlamak istiyor.

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