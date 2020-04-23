Beşiktaş'tan transfer operasyonu! İşte listedeki o isimler
Gelecek sezon kadroda daralmaya gidecek olan Beşiktaş, ligin kaliteli ve gelecek vaad eden oyuncularını transfer edecek. Bu doğrultuda kaleci Nurullah Aslan, Fabrice N’Sakala ve Oğulcan Çağlayan listenin başında bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yurt dışında ise milli oyuncu Yunus Mallı ile ilgileniyor.
NURULLAH ASLAN (22)
Samsunspor'la ligde 28 maça çıkarken 20'sinde gol yemedi.
FABRICE N'SAKALA (29)
Görev yaptığı 23 lig karşılaşmasının tamamında 11'de yer aldı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)
Bu sezon 20 maçta Rizespor forması ile 3 kez gol buldu.
'KARIUS ÖCÜ GİBİ GÖSTERİLİYOR!'
Beşiktaş'la sorun yaşayan ve parasını alamadığı için FIFA'ya giden kaleci Karius'un menajeri Florian Goll, Almanya'nın Bild gazetesine ilginç açıklamalar yaptı. Goll, "Beşiktaş'tan ayrılmadık. Sözleşmemiz devam ediyor ama hâlâ çözülemeyen sorunlar var. Beşiktaş yöneticileri Karius'u bir öcü gibi gösteriyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Yapmadıkları ödemelerin salgın kriziyle ilgisi yok" dedi.
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