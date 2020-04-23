Beşiktaş'tan transfer operasyonu! İşte listedeki o isimler

İç transferde Gökhan Gönül Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor. Sabah'ın haberine göre: Yerli ve Süper Lig 'i tanıyan yabancıları listeye alan siyahbeyazlılar, daha önce Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmıştı. Volkan'a alternatif olarak Samsunspor'dan Nurullah Aslan da takipte. Kartal, sol beke Alanyaspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek N'Sakala, forvet için ise Çaykur Rize ile mukavelesi dolacak olan Oğulcan Çağlayan'ı listesine aldı. Başkan Çebi ve ekibi yurt dışında ise milli futbolcu Yunus Mallı ile ilgileniyor.

Samsunspor'la ligde 28 maça çıkarken 20'sinde gol yemedi.

FABRICE N'SAKALA (29)

Görev yaptığı 23 lig karşılaşmasının tamamında 11'de yer aldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)

Bu sezon 20 maçta Rizespor forması ile 3 kez gol buldu.

'KARIUS ÖCÜ GİBİ GÖSTERİLİYOR!'

Beşiktaş'la sorun yaşayan ve parasını alamadığı için FIFA'ya giden kaleci Karius'un menajeri Florian Goll, Almanya'nın Bild gazetesine ilginç açıklamalar yaptı. Goll, "Beşiktaş'tan ayrılmadık. Sözleşmemiz devam ediyor ama hâlâ çözülemeyen sorunlar var. Beşiktaş yöneticileri Karius'u bir öcü gibi gösteriyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Yapmadıkları ödemelerin salgın kriziyle ilgisi yok" dedi.