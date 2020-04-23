23 Nisan 2020, Perşembe
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Arsenal Thomas Partey dünyaları gözden çıkardı

'in güçlü ekiplerinden , önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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ARSENAL THOMAS PARTEY DÜNYALARI GÖZDEN ÇIKARDI
Korona virüs nedeniyle futbol dünyasında hayat dururken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasını ise sürdürüyor. Özellikle 'deki ekipler, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçmiş durumda. Ada'nın önde gelen takımlarından , forması giyen Thomas Partey'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. İspanyol ekibiyle görüşen Arsenal, bu futbolcu için 45 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Oyuncunun babası, bu transferle ilgili yaptığı açıklamada transferi doğrularken, "Söylentileri duyduktan sonra oğlumu aradım ve teklifinin doğru olduğunu söyledi. Her şey Atletico'nun taleplerine bağlı. Arsenal'ın Gana'da çok fazla taraftarı var ve bu transfer gerçekleşirse ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı. Arsenal'ın teklifini değerlendirmeye alan Atletico Madrid yönetimi, önümüzdeki günlerde bu transfer için İngiliz ekibine net bir cevap verecek.

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