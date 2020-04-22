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Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020
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BARCELONA'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR PAYLAŞIMI

1. Futbol Ligi () ekibi 'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından 'un genç oyuncusu ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

Abdülkadir Ömür en büyük hayalini açıkladı: Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak ABDÜLKADİR ÖMÜR EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI: BARCELONA'DA MESSİ İLE BİRLİKTE OYNAMAK

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