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Fenerbahçe'de sol bek krizi bitiyor!

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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FENERBAHÇE'DE SOL BEK KRİZİ BİTİYOR!

'nin sol bek krizi bu yaz transfer döneminde çözülecek. Sarı lacivertli takımın uzun süredir peşinde olduğu ile Inter'in yolları ayrılıyor.

transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz transfer sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'da forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen olacak.

"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör 'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.

"ASAMOAH HAFTALAR SAYIYOR"
Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.

VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU
Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.

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