Mauricio Pochettino'nun yeni adresi Newcastle United
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan gönderilen Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni takımı belli oluyor. Newcastle United, flaş bir hamle yaparak takımın başına başarılı hocayı getirecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Amanda Staveley'in başkanlık ettiği Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyum tarafından devralınması sadece resmi onayı bekler durumda.
Yeni sahiplerin, takımı kademeli olarak Premier Lig'de zirveyi zorlayan bir takım haline getirme çalışmaları da sürüyor. İlk etapta transfer ve yan projeler adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sunacakları belirtiliyor.
Transferde etkin olması beklenen Newcastle'da yeni teknik adam konusunda da birçok isim geçiyor. Gündemde en yoğun şekilde yer alan isim başarılı İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri'ydi fakat bugün flaş yeni bir iddia ortaya atıldı.
Daily Express'e göre Newcastle'da yeni yönetim, satın alma işlemlerinin resmiyete dökülmesi sonrası Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyorlar. Premier Lig'de son olarak çalıştığı Tottenham ile büyük başarılara imza atan Pochettino, özellikle transfer bütçesi konusunda yönetim ile sıkıntılar yaşamışken Newcastle'da maddi olarak kendisine bu alanda bir özgürlük tanınması söz konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- O şampiyonaya korona engeli! İptal edildi
- F.Bahçeli futbolcu ve eşi KYK yurdunda karantinada!
- Arsenal'de Mesut Özil krizi! Emin olmadan...
- Flaş iddia! Ligler 9 Mayıs'ta başlayacak
- Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!
- Beşiktaş Karius'tan kurtuluyor! İşte yeni kaleci
- Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti!
- Erdal Torunoğulları'ndan flaş Karius açıklaması
- Brown'dan ABD sağlık sistemine sert sözler!
- Barcelona'dan tarihi karar! Bir ilk olacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?
- İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?
- 1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak