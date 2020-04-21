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Mauricio Pochettino'nun yeni adresi Newcastle United

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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POCHETTİNO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

İngiltere ekiplerinden Tottenham'dan gönderilen Arjantinli Mauricio Pochettino'nun yeni takımı belli oluyor. , flaş bir hamle yaparak takımın başına başarılı hocayı getirecek.

İngiltere ekiplerinden 'ın, Amanda Staveley'in başkanlık ettiği veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyum tarafından devralınması sadece resmi onayı bekler durumda.

Yeni sahiplerin, takımı kademeli olarak Premier Lig'de zirveyi zorlayan bir takım haline getirme çalışmaları da sürüyor. İlk etapta ve yan projeler adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sunacakları belirtiliyor.

Transferde etkin olması beklenen Newcastle'da yeni teknik adam konusunda da birçok isim geçiyor. Gündemde en yoğun şekilde yer alan isim başarılı İtalyan 'ydi fakat bugün flaş yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Express'e göre Newcastle'da yeni yönetim, satın alma işlemlerinin resmiyete dökülmesi sonrası Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyorlar. Premier Lig'de son olarak çalıştığı Tottenham ile büyük başarılara imza atan Pochettino, özellikle transfer bütçesi konusunda yönetim ile sıkıntılar yaşamışken Newcastle'da maddi olarak kendisine bu alanda bir özgürlük tanınması söz konusu.

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