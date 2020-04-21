Fenerbahçeli Isla ve eşi KYK yurdunda karantinada

Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesinde oynayan futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada. Şili'de bir müzik yarışmasına giden Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola yarışma iptal olunca Türkiye'ye döndü ve kurallar gereği devlet yurdunda karantinaya alındı.

Şili'de bir müzik yarışmasına giden Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola yarışma iptal olunca Türkiye'ye döndü ve kurallar gereği devlet yurdunda karantinaya alındı.

Isla'nın eşinin Türkiye'ye dönmek için Şili'nin başkenti Santiago'da Türk Konsolosluğu'na gidip, "Şartları kabul ediyorum" formunu imzaladığı öğrenildi. Bunun üzerine Gala Caldirola'nın, özel uçakla Türkiye getirildiği belirtildi.

Şili'den dönen ve KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da karantinada bu süreci geçiriyor.

Yıldız futbolcunun eşi Gala Caldirola KYK yurdunun camında telefonuyla oynarken kameralara böyle yakalandı.

Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'nın ailesini yalnız bırakmamak için kendini yurtta karantinaya aldırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımlarından sonra bu durum ortaya çıkarken, Koronavirüs salgını nedeniyle Isla bu süreci İstanbul'daki bir yurtta tamamlayacak.