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Lokomotiv Moskova'nın genç oyuncusu Innokenty Samokhvalov hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 21.04.2020
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FUTBOL DÜNYASI ŞOKTA! GENÇ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

'nın 22 yaşındaki genç futbolcusu , bireysel olarak yaptığı idman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

ekiplerinden, 'da forma giyen , bireysel olarak yaptığı idman sırasında hayata gözlerini yumdu. 22 yaşındaki oyuncu için hastaneden yapılan açıklamada vefatının kalp yetmezliğinden kaynaklandığı bildirildi.



Evli ve bir çocuk sahibi olan Samokhvalov için kulübü, "Ailemiz büyük bir üzüntü içinde. Ailemize ve arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya 2.Lig ekiplerinden Kazanka'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Samokhvalov, bu sezon A takımla maça çıkmadı.

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