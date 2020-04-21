Fenerbahçe'de hedef Lucescu! Yardımcıları da belli oldu
Fenerbahçe, teknik direktör konusunda oldukça hareketli günler geçiriyor. Yönetim, Süper Lig'i çok iyi bilen Milli Takım'ın eski hocası Lucescu'yu takımın başına getirmeyi planlıyor. Tecrübeli antrenöre Erol Bulut ya da Hüseyin Eroğlu yardımcılık yapacak.
Fenerbahçe'de teknik adam bilmecesi devam ediyor. Gündeme birçok isim geldi. Ancak henüz somut bir adım atılmadı. Son dönemde Erol Bulut adı ön plana çıktı. Genç teknik adam da peş peşe yaptığı açıklamalarla Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Ali Koç ise başkanlığı dönemindeki ilk iki sezonda yaşanan başarısızlık nedeniyle bu kez çok dikkatli davranmak istiyor. Yönetim, teknik adam konusunda farklı formüllerin üzerinde çalışıyor. Şu anda üzerinde durulan plan, Mircea Lucescu önderliğinde bir ekip oluşturmak.
YERLİ OYUNCULARA HAKİM
Rumen teknik adam, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde kadroda büyük bir değişime giderek gençleştirme operasyonuna imza attı. Büyük bir başarıyla EURO 2020 biletini kapan Ay- Yıldızlılar'ın kadro mimarı Lucescu oldu. Fenerbahçe, Luce'nin yerli oyunculara olan hakimiyetinden yararlanmak istiyor. Yönetimin hedefi, 74 yaşındaki çalıştırıcıyı genç bir teknik adamla birlikte göreve getirmek.
LUCE TRANSFERİ ÇÖZECEK
Fanatik'in haberine göre; Bunun için de iki aday favori konumunda. Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ve Altınordu'nun oyuncu yetiştirme uzmanı olan teknik adamı Hüseyin Eroğlu... Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde, sonraki aşama olarak Bulut ve Eroğlu ile masaya oturulup bu yapılanmada görev almalarının teklif edileceği öğrenildi. Plana göre takımı bu ikiliden biri çalıştıracak, Luce ise danışman rolünü üstlenip transfer çalışmalarında aktif olarak rol oynayacak.
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