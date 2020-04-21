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Futbolseverlere kötü haber! O şampiyona corona virüs nedeniyle iptal edildi

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Giriş Tarihi: 21.04.2020
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O ŞAMPİYONAYA KORONA ENGELİ! İPTAL EDİLDİ

Okyanusya ülkelerinin yer aldığı iptal edildi. Avustralya, , Fiji gibi ülkelerin katıldığı ve 4 yılda 1 kez düzenlenen turnuva, korona virüs nedeniyle iptal edildi.

Futbolda bir organizasyon daha iptal edildi. Korona virüs nedeniyle birçok turnuva ileri bir tarihe ertelenirken, Okyanusya Uluslar Kupası Futbol Şampiyonası da iptal edilen turnuvalara eklendi.

4 yılda 1 düzenlenen ve haziran ayında yapılması planlanan organizasyon, bugün yapılan açıklamayla iptal edildi. OFC Genel Sekreteri Franck Castillo, 'nın Auckland kentinde yapılması planlanan şampiyonayı üzülerek iptal ettiklerini açıkladı.

Bu turnuvanın, Okyanusya'daki en önemli organizasyon olduğunu söyleyen Castillo, "Bu durum hayal kırıklığı yaşatan bir gerçek. Organizasyon, Okyanusya'daki turnuvalar arasında Amiral gemisi durumundaydı. Ancak futbol dünyasının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Bunu göz önünde bulundurarak, virüsün yayılmaması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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