21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Karius'tan kurtuluyor! İşte yerine gelecek isim

Beşiktaş Karius'tan kurtuluyor! İşte yerine gelecek isim

SPOR
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ KARİUS'TAN KURTULUYOR! İŞTE YENİ KALECİ

Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı olan Alman file bekçisi Karius beklenenden daha erken gidebilir. Siyah beyazlı yöneticiler gelecek sezon kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek istiyor. Listeye son olarak 'nin 37 yaşındaki kalecisi Claudio Bravo girdi.

Liverpool'dan iki sezon için kiraladığı Loris Karius ile önümüzdeki sezon yola devam etmeyecek Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor.

CLAUDIO BRAVO'NUN İSMİ GEÇTİ
İngiltere'den daha önce Orjan Nyland ve gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş için son olarak Claudio Bravo'nun ismi geçti.Sport Witness'a göre Siyah-Beyazlılar'ın Hart'ın yanı sıra 'nin tecrübeli file bekçisi Claudio Bravo ile ilgilendiği de belirtildi. Bravo için ortaya atılan Beşiktaş iddiası, oyuncunun ülkesi Şili'nin basınında da geniş yer buldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
2016'da Guardiola'nın isteğiyle 18 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olan 37 yaşındaki kalecinin kontratı, bu yaz sona eriyor.

Bravo'nun Manchester City ile aynı grubun takımı olan City'ye transfer olarak kariyerini MLS'te sürdürmesi bekleniyordu fakat Beşiktaş'ın yapacağı bir teklifin, durumu değiştirebileceği aktarılıyor. 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda yıldızlaştığı, 2015 ve 2016'da Copa America şampiyonluğu yaşadığı Şili ile 123 maça çıkan Bravo; 1 sezon forma giydiği Barcelona ile 2 ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Manchester City ile de 2017-18 yılında şampiyonluğu tattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA