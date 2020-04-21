Beşiktaş Karius'tan kurtuluyor! İşte yerine gelecek isim

Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı olan Alman file bekçisi Karius beklenenden daha erken gidebilir. Siyah beyazlı yöneticiler gelecek sezon kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek istiyor. Listeye son olarak Manchester City'nin 37 yaşındaki kalecisi Claudio Bravo girdi.

Liverpool'dan iki sezon için kiraladığı Loris Karius ile önümüzdeki sezon yola devam etmeyecek Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor.

CLAUDIO BRAVO'NUN İSMİ GEÇTİ

İngiltere'den daha önce Orjan Nyland ve Joe Hart gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş için son olarak Claudio Bravo'nun ismi geçti.Sport Witness'a göre Siyah-Beyazlılar'ın Hart'ın yanı sıra Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Claudio Bravo ile ilgilendiği de belirtildi. Bravo için ortaya atılan Beşiktaş iddiası, oyuncunun ülkesi Şili'nin basınında da geniş yer buldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2016'da Guardiola'nın isteğiyle 18 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olan 37 yaşındaki kalecinin kontratı, bu yaz sona eriyor.

Bravo'nun Manchester City ile aynı grubun takımı olan New York City'ye transfer olarak kariyerini MLS'te sürdürmesi bekleniyordu fakat Beşiktaş'ın yapacağı bir teklifin, durumu değiştirebileceği aktarılıyor. 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda yıldızlaştığı, 2015 ve 2016'da Copa America şampiyonluğu yaşadığı Şili Milli Takımı ile 123 maça çıkan Bravo; 1 sezon forma giydiği Barcelona ile 2 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Manchester City ile de 2017-18 yılında Premier Lig şampiyonluğu tattı.