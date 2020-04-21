Flaş iddia! Ligler 9 Mayıs'ta başlayacak

Corona virüs nedeniyle ileri tarihlere ertelenen futbol organizasyonları yavaş yavaş normale dönme sinyali veriyor. Almanya Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen Avrupa futbolu yeniden harekete geçiyor. UEFA ile koordineli hareket eden üye ülkeler tek tek lig takvimlerini belirliyor. Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanı Christian Seifert, Bundesliga ve Bundesliga II'de dokuz hafta kaldığını hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.Bild'in okurlarına son dakika olarak aktardığı habere göre liglerin 9 Mayıs tarihinde başlaması planlanıyor. Alman politikacı Markus Soder, alınacak sıkı önlemler ve bazı koşulların oluşması halinde 9 Mayıs'ta sezonun yeniden başlaması için çalışma yapılabileceğini iletti. Yapılan çalışmada, maçların seyircisiz ve stadyumlara sadece 239 kişinin alınması ile ilgili bir plan ortaya çıktı. Buna göre oyuncular, antrenörler, doktorlar, TV yayıncıları dahil olmak üzere sahada ve çevresinde 122 kişi olacak. 4 top toplayıcı ile beraber yine güvenlik ve gazeteciler dahil 113 kişiye daha izin verilebilecek.

BUNDESLIGA GÜNCEL PUAN DURUMU

Bundesliga'da lider Bayern Münih ile birlikte diğer takımlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu hafta antrenmanlara başlamıştı.



AVRUPA'DA LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA'da 21 Nisan Salı günü yapılacak bilgilendirme toplantısı ve 23 Nisan Perşembe günkü yönetim kurulu toplantısında liglerin takvimleri ele alınacak. Ülkelerin son durumları konuşulacak. En erken tarih olarak 9 Mayıs'la Almanya öne çıkarken, Belçika ve İskoçya'nın ligi tescil edip bitirme planları masaya yatırılacak. Belarus'a da devam etmesiyle ilgili sorular sorulacak.



İŞTE PLANLANAN TARİHLER

Premier Lig: 8 Haziran

Championship: 16 Mayıs

Almanya Bundesliga: 9 Mayıs

Fransa Ligue 1: 17 Haziran

Hollanda Eredivisie: 19 Haziran

Portekiz Liga NOS: 5 Haziran

Avusturya Bundesliga: 15 Mayıs

Yunanistan Süper Lig: 28 Mayıs